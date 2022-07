Muore lavorando sulla panoramica delle vette (Di venerdì 15 luglio 2022) Un incidente sul lavoro ha procurato la morte di Mario Da Pozzo, del 1945 di Ravacletto. L’uomo stava lavorando nei pressi di Casera Tarondon, sulla panoramica delle vette quando per cause sconosciute è precipitato lungo il pendio assieme al Bobcat che stava manovrando. A notarlo è stato un pastore, che ha dato l’allarme. L’uomo giaceva una cinquantina di metri sotto il Livello della strada e il bobcat era più in basso, ad un centinaio di metri. Alle 16 la Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, I Carabinieri e l’elisoccorso. L’EQUIPE DI BORDO DELL’ELISOCCORSO è stata sbarcata sul posto e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma, dopo l’autorizzazione del magistrato. Leggi su udine20 (Di venerdì 15 luglio 2022) Un incidente sul lavoro ha procurato la morte di Mario Da Pozzo, del 1945 di Ravacletto. L’uomo stavanei pressi di Casera Tarondon,quando per cause sconosciute è precipitato lungo il pendio assieme al Bobcat che stava manovrando. A notarlo è stato un pastore, che ha dato l’allarme. L’uomo giaceva una cinquantina di metri sotto il Livello della strada e il bobcat era più in basso, ad un centinaio di metri. Alle 16 la Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, I Carabinieri e l’elisoccorso. L’EQUIPE DI BORDO DELL’ELISOCCORSO è stata sbarcata sul posto e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. La salma, dopo l’autorizzazione del magistrato.

