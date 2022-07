“Maratea Green Experience 2022”: l’attore Massimiliano Gallo e l’imprenditore Maurizio Nieri tra i premiati (Di venerdì 15 luglio 2022) “Maratea Green Experience 2022”, due giorni dedicati alla promozione di iniziative Green e nuove strategie per lo sviluppo sostenibile A Maratea imprenditori, giornalisti, manager pubblici, amministratori, ricercatori ed esperti di settore si sono confrontati sui temi che “affliggono” il nostro Pianeta e soprattutto il mezzogiorno d’Italia. Il programma è stato ricco di eventi. Quartier generale l’incantevole location Hotel Spa Villa del Mare ad Acquafredda di Maratea, a picco sul mare, situata in una delle insenature più suggestive del Golfo di Policastro. L’evento ideato da Mariangela De Biase insieme a ZaccariaCommunication, in collaborazione con Nunziare magazine e Fluendo di Paola Picilli e Giammaria Miliacca, ha l’obiettivo di promuovere progetti e imprese che si ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 15 luglio 2022) “”, due giorni dedicati alla promozione di iniziativee nuove strategie per lo sviluppo sostenibile Aimprenditori, giornalisti, manager pubblici, amministratori, ricercatori ed esperti di settore si sono confrontati sui temi che “affliggono” il nostro Pianeta e soprattutto il mezzogiorno d’Italia. Il programma è stato ricco di eventi. Quartier generale l’incantevole location Hotel Spa Villa del Mare ad Acquafredda di, a picco sul mare, situata in una delle insenature più suggestive del Golfo di Policastro. L’evento ideato da Mariangela De Biase insieme a ZaccariaCommunication, in collaborazione con Nunziare magazine e Fluendo di Paola Picilli e Giammaria Miliacca, ha l’obiettivo di promuovere progetti e imprese che si ...

