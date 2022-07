Gollini: "Via dall'Atalanta non per scelta tecnica ma per problemi con una persona. Con la musica voglio aiutare i giovani" (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuovo giorno di presentazioni ufficiali in casa Fiorentina, con Pierluigi Gollini che è intervenuto in conferenza stampa dal "Cesare Benatti" di Moena dopo i primi giorni di ritiro insieme a... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 15 luglio 2022) Nuovo giorno di presentazioni ufficiali in casa Fiorentina, con Pierluigiche è intervenuto in conferenza stampa dal "Cesare Benatti" di Moena dopo i primi giorni di ritiro insieme a...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Gollini: 'Via dall'#Atalanta non per scelta tecnica ma per problemi con una persona. Con la musica voglio aiutare… - Cristoincroce1 : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina, la frecciata di Gollini: 'Via dall'Atalanta per colpa di una persona e non per scelta tecnica' https://t.c… - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina, la frecciata di Gollini: 'Via dall'Atalanta per colpa di una persona e non per scelta tecnica' https://t.c… - TuttoMercatoWeb : Fiorentina, la frecciata di Gollini: 'Via dall'Atalanta per colpa di una persona e non per scelta tecnica' - _RobertoErre : @BorgeseGiovanni Io sono un estimatore di vecchia data di entrambi, mentre non lo sono mai stato di molti tra quell… -