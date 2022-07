World Games 2022 oggi: orari giovedì 14 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 14 luglio 2022) oggi, giovedì 14 luglio, si terrà la sesta giornata di gare dell’11ma edizione dei World Games, che si disputa a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. Si inizierà con lo squash alle 15.00 italiane e si chiuderà con la kickboxing attorno alle 04.20 italiane. Diretta streaming degli eventi principali su Olympic Channel, diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario odierno dell’11ma edizione dei World Games con tutti gli italiani oggi protagonisti. LA DIRETTA LIVE DI oggi DEI World Games DALLE 15.00 programma World Games 2022 oggi giovedì 14 ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)14, si terrà la sesta giornata di gare dell’11ma edizione dei, che si disputa a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti. Si inizierà con lo squash alle 15.00 italiane e si chiuderà con la kickboxing attorno alle 04.20 italiane. Direttadegli eventi principali su Olympic Channel, diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario odierno dell’11ma edizione deicon tutti gliprotagonisti. LA DIRETTA LIVE DIDEIDALLE 15.0014 ...

OA_Sport : Kickboxing: ai World Games Alessio Zeloni combatterà per la medaglia di bronzo - Stelle_Sport : World Games: Noziglia leader nell’arco nudo dopo le qualifiche - OA_Sport : Bocce: argento per Marika Depetris ai World Games. L'azzurra sconfitta in finale sul filo di lana - zazoomblog : Flag football World Games: immensa Italia! Sconfitto il Messico sarà finale per l’oro contro gli Stati Uniti! -… - OA_Sport : Italia in finale nel flag football ai World Games! Sarà sfida agli Stati Uniti dopo la semifinale vinta con il Mess… -