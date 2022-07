Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale giovedì 14 luglio Buongiorno da Francesco Vitale il MoVimento 5 Stelle non voterà la fiducia di oggi in Senato al Decreto aiuti il governo E ora un passo dalla crisi non condivide la scelta del suo momento il ministro d’incà Letta e Di Maio Chiedono una verifica di maggioranza Premium per le elezioni Fratelli d’Italia la lega con Salvini che sente Berlusconi e parla di piena sintonia nel centro-destra l’Unione Europea si prepara all’emergenza gas nella bozza del piano per affrontarla con gli europei a chiedere abbassamento del termostato di un grado nelle case le crisi energetiche insieme al esito incerto della guerra in Ucraina affondare previsioni economiche dell’eurozona per il2023 che saranno presentate stamani dal commissario Gentiloni il nodo dell’articolo 10 contenuto ...