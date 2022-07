UFFICIALE – Vidal ha firmato con il Flamengo

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 14 luglio 2022) Mancava solo l’ufficialità per Arturoal. Il centrocampista cileno classe 1987 si trasferisce in Brasile dopo una lunga militanza nel calcio europeo. Infatti ha militato in diversi top club europei, tra cui spiccano Bayern Monaco e Barcellona. In Italia lo abbiamo visto con le maglie di Juventus e Inter. Le sue avventure in Italia hanno un comune denominatore: Antonio Conte. É stato infatti il tecnico leccese a volerlo fortemente sia con i bianconeri sia in nerazzurro. Proprio l’addio di Conte all’Inter della scorsa estate ha messo il centrocampista cileno ai margini della squadra.al: presentazione allo stadio L’annuncio dialè stato dato dallo stesso club brasiliano che ha ufficializzato l’ex centrocampista di Juventus ed Inter in ...