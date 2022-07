Stranger Things scatena una polemica sull’Olocausto (Di giovedì 14 luglio 2022) Il dramma di Netflix “si rifà all’Olocausto” The Times, di Oliver Moody, pag. 33 Netflix è stata accusata di aver sfruttato l’Olocausto girando parte del suo popolare show di fantascienza Stranger Things in una famigerata prigione lituana che un tempo ospitava le vittime della Gestapo. Nell’ultima stagione, che è stata uno dei maggiori successi globali del servizio di streaming, un personaggio di spicco viene selvaggiamente picchiato dalle guardie russe e imprigionato in un gulag remoto. Alcune di queste scene sono state girate nell’ex prigione di Lukiskes a Vilnius, utilizzata dalla polizia segreta nazista e sovietica per detenere ebrei, partigiani polacchi e altri oppositori dei regimi totalitari. Chiusa nel 2019, da allora è stata utilizzata per ospitare concerti ed eventi dal vivo. Sfruttando il successo dello spettacolo, l’ente turistico di ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 14 luglio 2022) Il dramma di Netflix “si rifà all’Olocausto” The Times, di Oliver Moody, pag. 33 Netflix è stata accusata di aver sfruttato l’Olocausto girando parte del suo popolare show di fantascienzain una famigerata prigione lituana che un tempo ospitava le vittime della Gestapo. Nell’ultima stagione, che è stata uno dei maggiori successi globali del servizio di streaming, un personaggio di spicco viene selvaggiamente picchiato dalle guardie russe e imprigionato in un gulag remoto. Alcune di queste scene sono state girate nell’ex prigione di Lukiskes a Vilnius, utilizzata dalla polizia segreta nazista e sovietica per detenere ebrei, partigiani polacchi e altri oppositori dei regimi totalitari. Chiusa nel 2019, da allora è stata utilizzata per ospitare concerti ed eventi dal vivo. Sfruttando il successo dello spettacolo, l’ente turistico di ...

