Roma, frontale tra scooter e furgone: morto un uomo di 52 anni. L'incidente in via Aurelia (Di giovedì 14 luglio 2022) Un uomo di 52 anni ha perso la vita questa mattina a Roma in un incidente automobilistico che ha coinvolto 4 veicoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in vi Aurelia, in prossimità della Clinica ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 luglio 2022) Undi 52ha perso la vita questa mattina ain unautomobilistico che ha coinvolto 4 veicoli. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 in vi, in prossimità della Clinica ...

