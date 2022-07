Mosca | Medvedev sarcastico sulle dimissioni di Draghi | «Dopo Johnson | via anche lui | chi sarà il prossimo?»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 luglio 2022) Arriva il commentodi Dmitri, ex presidente russo e attuale vice presidente del Consiglio di Sicurezza di. Il russo ha postato un collage di foto in successione di Borise Mario, seguiti da una figura in nero con il punto interrogativo. Come a a significare: «Chiil?». Il riferimento è ai leader occidentali di Paesi considerati «ostili» dache stanno lasciano la guida dei loro rispettivi governi. Già nei giorni scorsisi era espresso ironicamenteledel premier britannico dalla guida dei Tory e, a breve, dal suo ruolo di primo ministro. Sempre su Telegram aveva scritto: «I migliori amici dell’Ucraina se ne vanno. La ...