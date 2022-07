L’Estate Cisternese si arricchisce con gli eventi di ‘Sport in Comune’ | il programma completo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 luglio 2022) Da domani, 15 luglio, al 27 agosto, il centro di Cisterna sarà lo scenario una kermesse disportivi dal rugby, al basket, alla boxe, al volley, al calcio, alla ginnastica artistica, al pattinaggio, alla danza, all’atletica leggera. Cisterna presenta “Sport in Comune” E’ stato presentata questa mattina in aula consiliare l’iniziativa “Sport in comune” nell’ambito di “X Summer Latina provincia dello sport” organizzato dal Comune di Cisterna di Latina e l’Osservatorio Provinciale dello Sport in collaborazione con la Provincia di Latina e l’Asc Sport, ente di promozione sportiva associato a Confcommercio. Erano presenti il sindaco Valentino Mantini, gli assessori Emiliano Cerro, Emanuela Pagnanelli, Michela Mariottini, la delegata Aura Contarino, mentre per l’Osservatorio dello sport sono intervenuti Annalisa Muzio e la responsabile comunale Katia Capasso, ...