Italia, una democrazia basata sul non voto (Di giovedì 14 luglio 2022) Che i cinque stelle fossero inaffidabili non lo scopriamo certo oggi. Che Conte non avesse lo spessore per guidare un partito, anche questo lo sapevano anche i sassi. Forse solo il Pd faceva finta di ignorarlo. In queste ore sui social sta girando un manifesto del Partito Democratico di qualche mese fa che riletto oggi appare surreale: "Il Pd – recita – ha una sola parola ed esprime un nome per il nuovo governo del cambiamento: Giuseppe Conte". Eravamo alla fine del Conte Bis, e i dem spingevano per il Conte ter. Fino a qualche giorno fa, l'Avvocato era l'eroe progressista con cui inaugurare la grande alleanza. Oggi il Pd tace imbarazzato, consapevole di non aver capito ciò che tutti sapevano fin dal principio. E cioè che con le truppe stellate non si può lavorare. Lo sapeva anche Renzi, che aprì ai cinque stelle la strada del governo Draghi, e oggi si stupisce per la loro condotta. Ed ...

