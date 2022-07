I tempi tecnici per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Il sindaco di Roma Roberto Gualteiri e l'assessora all'Ambiente della città, Sabrina Alfonsi, sono fortemente intenzionati a chiudere la partita del termovalorizzatore Romano per lo smaltimento dei rifiuti urbani entro la fine di questo mese di luglio. Compresa la scelta della localizzazione del sito dove verrà costruito l'impianto, terreno sul quale si rincorrono al momento solo voci. Potrebbe essere individuata l'area in località Santa Palomba, su uno degli angoli della rotatoria di Cancelliera, all'incrocio tra le vie Ardeatina, Cancelliera e Valle Caia, ma non è ancora detto. Le valutazioni sono in corso. Sindaco e giunta che procedono spediti, dunque, forti del via libera al progetto contenuto nel decreto Aiuti in votazione oggi al Senato con la fiducia. Ma se entro la fine del mese il nodo dell'area sulla quale costruire ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Il sindaco diRoberto Gualteiri e l'assessora all'Ambiente della città, Sabrina Alfonsi, sono fortemente intenzionati a chiudere la partita delno per lo smaltimento dei rifiuti urbani entro la fine di questo mese di luglio. Compresa la scelta della localizzazione del sito dove verrà costruito l'impianto, terreno sul quale si rincorrono al momento solo voci. Potrebbe essere individuata l'area in località Santa Palomba, su uno degli angoli della rotatoria di Cancelliera, all'incrocio tra le vie Ardeatina, Cancelliera e Valle Caia, ma non è ancora detto. Le valutazioni sono in corso. Sindaco e giunta che procedono spediti, dunque, forti del via libera al progetto contenuto nel decreto Aiuti in votazione oggi al Senato con la fiducia. Ma se entro la fine del mese il nodo dell'area sulla quale costruire ...

GiovaAlbanese : Il dialogo tra #Juve e #Genoa per #Cambiaso resta aperto sulla stessa scia dei giorni scorsi. #Dragusin è atteso di… - sulsitodisimone : I tempi tecnici per la realizzazione del termovalorizzatore di Roma - Giorgio19693 : @NaebotherPal @ZanAlessandro non sono d'accordo..ci sono tempi anche tecnici e passaggi che volta per volta vanno a… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'impianto deve essere pronto entro l’inizio del Giubileo del 2025 - Agenzia_Italia : L'impianto deve essere pronto entro l’inizio del Giubileo del 2025 -