Pubblicità

L'HuffPost

Cosa succederà in futuro Vediamo come si stanno comportando ora iazionari americani dopo ... Gli americani non si smentiscono mai,sempre la corda e il risultato è questo. Come diceva ...Qui sotto Bloomberg ha riportato il ritmo delle cancellazioni di vendite di case a giugno, ai massimi dal Covid, a indicare che i compratori siindietro. Probabilmente è presto per vedere ... I mercati tirano le orecchie all'Italia: senza Draghi avete un grosso problema (di G. Colombo) La Borsa di Milano chiude a -3,4%, lo spread sale. Aiuti alle famiglie, Pnrr e crescita a rischio: il conto salato dell'instabilità politica. In un quadro in ...Un dato disastroso quello dell’ inflazione americana che vede un aumento del livello dei prezzi al +9,1%. L’andamento è costantemente rialzista malgrado gli sforzi della Fed con la politica aggressiva ...