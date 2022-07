Governo, tra Conte e Draghi partita aperta. Dal Colle spunta la data delle elezioni: 25 settembre (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul match Conte-Draghi i cultori dell’antica schedina del Totocalcio si garantirebbero la previsione con una bella tripla. In effetti è apertissimo, e l’1-x-2 ne sarebbe solo la realistica presa d’atto. Stando alle premesse della vigilia, Conte vince se il premier si dimette dopo che il M5S, com’è probabile, gli nega la fiducia. Perde se, com’è possibile, gliela vota. Pareggia(no) se, come in fondo vogliono entrambi, il tutto si conclude con uno di quei pateracchi all’italiana dove chi ci capisce è bravo. La x, dunque, è il pronostico più gettonato. L’ultima telefonata tra il premier e il suo predecessore avrebbe registrato una differenza di accenti che fa ben sperare l’inquilino di Palazzo Chigi. Draghi non vuole la crisi In effetti Draghi, stando almeno ai boatos delle ultime ore, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Sul matchi cultori dell’antica schedina del Totocalcio si garantirebbero la previsione con una bella tripla. In effetti è apertissimo, e l’1-x-2 ne sarebbe solo la realistica presa d’atto. Stando alle premesse della vigilia,vince se il premier si dimette dopo che il M5S, com’è probabile, gli nega la fiducia. Perde se, com’è possibile, gliela vota. Pareggia(no) se, come in fondo vogliono entrambi, il tutto si conclude con uno di quei pateracchi all’italiana dove chi ci capisce è bravo. La x, dunque, è il pronostico più gettonato. L’ultima telefonata tra il premier e il suo predecessore avrebbe registrato una differenza di accenti che fa ben sperare l’inquilino di Palazzo Chigi.non vuole la crisi In effetti, stando almeno ai boatosultime ore, ...

