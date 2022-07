Governo: posta questione fiducia sul dl Aiuti al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto Aiuti, che è all'esame del Senato. L'ha riferito in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Seguono le dichiarazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilha posto ladisul decreto, che è all'esame del. L'ha riferito in Aula il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Seguono le dichiarazioni ...

Pubblicità

lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - Andy51462790 : @EugenioCardi Quando verrà posta la fiducia al governo, voglio vederli sti scappati di casa rinunciare a 6/7 mesi… - AlbertoZacheo : RT @SenatoStampa: #DLAiuti. In Aula, ora, dichiarazioni di voto su #QuestioneFiducia posta da Governo su approvazione, in testo Camera, ddl… - iconanews : Governo: posta questione fiducia sul dl Aiuti al Senato -