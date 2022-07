Governo nel caos, Draghi si dimette ma Mattarella dice no: 'Deve passare dal Parlamento' (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo si legge in una nota del Quirinale, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. E ora le strade sono due: o un Draghi bis senza i grillini, ipotesi che piace al PD, tanto che sono loro ... Leggi su castedduonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo si legge in una nota del Quirinale, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net. E ora le strade sono due: o unbis senza i grillini, ipotesi che piace al PD, tanto che sono loro ...

CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - sbonaccini : Inutile sprecare parole. Se metti a rischio il Governo nel mezzo di una pandemia energetica, aggravata dalla guer… - EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - ItaliaViva : RT @MassimoUngaro: All’Italia serve un governo credibile per portare a termine le riforme del #PNRR, combattere l’inflazione e tenere saldo… - flavia_marzano : RT @viciocort: Il Governo è ben consapevole che l’attuazione del processo di transizione digitale è un elemento portante per lo sviluppo ec… -