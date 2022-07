Governo | Malpezzi | ' ragioni esecutivo Draghi ci sono ancora tutte' **

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Questo governo è guidato da un premier autorevole che ha una grande credibilità sul piano internazionale e che è una garanzia per il nostro Paese. Un premier che ha la fiducia tra i cittadini. Ed inoltre riteniamo che non siano venute meno leper cui è nato questo governo di unità nazionale e che anzi il quadro internazionale le rendepiù urgenti". Così Simonanell'aula di Palazzo Madama. "Ribadisco, il nostro è stato e resta un appello alla responsabilità. La priorità per noii problemi degli italiani, non le convenienze dei partiti e per risolverli serve difendere la stabilità e l'equilibrio del quadro politico in una situazione drammatica. Gli interessi del Paesel'unica bussola del Partito Democratico”.

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "Oggi doveva essere soltanto una bella giornata per le famiglie, i lavoratori, le imprese a cui questo provvedimento dà delle risposte importanti e per la politica che ha f ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Come Partito Democratico non possiamo che prendere atto della scelta del M5S che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia di una forza di maggioranza.