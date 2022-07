Gaeta | a settembre la chiusura del processo diocesano per la beatificazione di Gabriele Mattei

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 14 luglio 2022)– Domenica 4alle ore 17.30 presso il SantuarioMaria SS.ma del Colle in Lenola si chiuderà ilinformativoper la causa die canonizzazione del Servo di Dio,, conosciuto come Deo Gratias, fedele laico, fondatore del Santuario del Colle in Lenola. Ladelè stata annunciata dall’Arcivescovo diMons. Luigi Vari, in una lettera ai fedeli dell’Arcidiocesi del 7 luglio. “In questo tempo che tende ad inchiodare ognuno ai propri errori e che si è dimenticato del perdono, in una cultura che da poca fiducia alla possibilità di cambiare, la vita perdonata diè come ...