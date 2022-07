Fiducia in Senato, il M5S conferma: "Nostro non voto è coerente" (Di giovedì 14 luglio 2022) "Il Nostro non voto di oggi è coerente con quanto già espresso dai nostri ministri e dai nostri colleghi alla Camera. Noi oggi non partecipiano al voto a questo provvedimento perché non ne ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "Ilnondi oggi ècon quanto già espresso dai nostri ministri e dai nostri colleghi alla Camera. Noi oggi non partecipiano ala questo provvedimento perché non ne ...

LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun aste… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - leopoldopapi : RT @PietroSalvatori: Mariolina Castellone, capogruppo M5s al Senato, dice che non votano la fiducia al governo ma che 'la nostra posizione… - SoniaLaVera : RT @OrtigiaP: SENATO, FIDUCIA DL AIUTI: 172 FAVOREVOLI, 39 CONTRARI. M5S NON PARTECIPA AL VOTO DRAGHI AL QUIRINALE vediamo quando finisc… -