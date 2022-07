Draghi per ora irremovibile sulle dimissioni. Ma partiti in pressing (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi ha presentato le sue dimissioni, dopo il voto di fiducia in Senato a cui il M5s non ha partecipato. dimissioni respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Marioha presentato le sue, dopo il voto di fiducia in Senato a cui il M5s non ha partecipato.respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha ...

Pubblicità

matteorenzi : Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno f… - CarloCalenda : La linea di @Azione_it è netta: si vada avanti con #Draghi senza 5S fino a fine legislatura. Di tutto abbiamo bisog… - EnricoLetta : Ora ci sono #cinquegiorni per lavorare affinché il Parlamento confermi la #fiducia al Governo #Draghi e l’Italia es… - _fb2l : RT @AStramezzi: Mi auguro che il @Quirinale non osi a reinviare Draghi alle Camere, per l’ennesima “facimmo ‘a moina” di Palazzo Draghi e… - Emmedimarc0 : Poveri noi,ripensaci per piacere #Draghi -