Carta d'identità, 'open day' a Roma: il 16 ed il 17 luglio nel Municipio IV ( prenotando), e negli ex Pit

Gli uffici anagrafici del Municipio IV, in via Rivisondoli 2, resteranno aperti sabato 16 luglio in occasione del nuovo Open Day dedicato alla Carta d'identità elettronica. Oltre al sabato, domenica 17 luglio saranno operativi anche i tre chioschi ex Punti Informativi Turistici del centro. Per richiedere la Carta d'identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) a partire dalle ore 9 di venerdì 15 luglio, fino ad esaurimento delle disponibilità.

