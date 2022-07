Cagliari, per l’attacco spunta il nome di Kouamé (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Cagliari sta pensando a Kouamé per rinforzare il proprio attacco: Capozucca potrebbe parlare con la Fiorentina Il Cagliari sta pensando a Kouamé per rinforzare il proprio attacco: Capozucca potrebbe parlare con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il centravanti potrebbe essere allettato dal trasferimento anche per rilanciarsi in Italia dopo la buona stagione con l’Anderlecht. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilsta pensando aper rinforzare il proprio attacco: Capozucca potrebbe parlare con la Fiorentina Ilsta pensando aper rinforzare il proprio attacco: Capozucca potrebbe parlare con la Fiorentina. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il centravanti potrebbe essere allettato dal trasferimento anche per rilanciarsi in Italia dopo la buona stagione con l’Anderlecht. L'articolo proviene da Calcio News 24.

