Afghanistan, OTB foundation supporta l’orfanotrofio di Kapisa. “I bambini la nostra priorità” (Di giovedì 14 luglio 2022) La situazione in Afghanistan è più grave che mai. Il ritorno al potere dei talebani, avvenuto ormai quasi un anno fa, e la conseguente instabilità politica hanno aggravato seriamente la condizione del Paese, già straziato da decenni di guerre, crisi, cambiamenti climatici e siccità. l’orfanotrofio pubblico di Kapisa, a nord-est di KabulIl lavoro continuo di OTB foundation Le Nazioni Unite hanno stimato che il 97% della popolazione afghana vive già sotto la soglia di povertà e che due bambini su tre, ovvero più di 13 milioni, hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari. Proprio per questo continua il lavoro sul campo di OTB foundation: dopo aver investito sforzi e risorse per l’emancipazione femminile, e aver attivamente aiutato la popolazione nell’emergenza immediata dopo il ritorno ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 14 luglio 2022) La situazione inè più grave che mai. Il ritorno al potere dei talebani, avvenuto ormai quasi un anno fa, e la conseguente instabilità politica hanno aggravato seriamente la condizione del Paese, già straziato da decenni di guerre, crisi, cambiamenti climatici e siccità.pubblico di, a nord-est di KabulIl lavoro continuo di OTBLe Nazioni Unite hanno stimato che il 97% della popolazione afghana vive già sotto la soglia di povertà e che duesu tre, ovvero più di 13 milioni, hanno un disperato bisogno di aiuti umanitari. Proprio per questo continua il lavoro sul campo di OTB: dopo aver investito sforzi e risorse per l’emancipazione femminile, e aver attivamente aiutato la popolazione nell’emergenza immediata dopo il ritorno ...

Pubblicità

Glitteringwoman : Otb Foundation rafforza l'impegno in #Afghanistan: a un anno dal ritorno dei talebani, la fondazione si schiera a f… - FNW_IT : Otb Foundation rafforza il suo impegno in Afghanistan - Agenpress : OTB Foundation supporta l'orfanotrofio pubblico di Kapisa in Afghanistan - mffashion_com : Otb foundation supporta un orfanotrofio in Afghanistan - vicenzareport : #Provincia A un anno dal ritorno al potere dei talebani in Afghanistan OTB Foundation continua il suo impegno nel P… -