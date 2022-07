Wta Losanna 2022 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 14 luglio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il, glie l’didel torneo Wta diper quanto riguarda la giornata di14. Ad aprire le danze sul campo centrale saranno Danilovic e Kalinskaya a partire dalle ore 12, per poi proseguire con il derby tedesco tra Niemeier e Lys e poi via via tutti gli altri incontri; nel Court 1, invece, spazio ai match di doppio. Ecco ilcompleto. CENTRE COURT Dalle 12:00 – Danilovic vs Kalinskaya A seguire – Niemeier vs Lys A seguire – (6) Garcia vs Jeanjean A seguire – Bandecchi vs (2) Bencic SportFace.