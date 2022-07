Targa Tenco 2022 | vincono Ditonellapiaga | Marracash e Simona Molinari

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 13 luglio 2022)sono tra i protagonisti del Premiodi quest’anno. I tre artisti hanno ricevuto ciascuno unache non resterà inosservata per il resto della loro carriera. Tra rivelazioni, come lo è stato per, fino alla grande conferma di pubblico e critica per. Laè uno dei riconoscimenti più importanti a cui un artista può ambire. Un’ampia giuria di giornalisti e critici musicali nell’ambito della Rassegna della canzone d’autore, conosciuta meglio come Premio, organizzata a Sanremo dal Clubmira ogni anno a promuovere la canzone d’autore come sinonimo di canzone di qualità. ...