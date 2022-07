Su Whatsapp ora si può rispondere ai messaggi con tutte le emoji (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per festeggiare la Giornata mondiale degli emoji (in programma il 17 luglio), Whatsapp ha annunciato l’ampliamento delle reazioni da inviare ai singoli messaggi in chat per comprendere tutte le faccine a disposizione sulla tastiera. Come annunciato da Mark Zuckerberg in un post su Facebook, ora non ci sarà più il limite di 6 emoji per rispondere, ampliando a dismisura le possibilità degli utente e rendendo le conversazioni molto più divertenti ed espressive. Questo tipo di risposta è un’ottima soluzione per le chat di gruppo, dove puoi esprimere ogni tipo di emozione rispetto ad un commento senza intasare la conversazione con mille messaggi diversi. Whatsapp WhatsappCosì, prepariamoci all’arrivo di una marea di nuove ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Per festeggiare la Giornata mondiale degli(in programma il 17 luglio),ha annunciato l’ampliamento delle reazioni da inviare ai singoliin chat per comprenderele faccine a disposizione sulla tastiera. Come annunciato da Mark Zuckerberg in un post su Facebook, ora non ci sarà più il limite di 6per, ampliando a dismisura le possibilità degli utente e rendendo le conversazioni molto più divertenti ed espressive. Questo tipo di risposta è un’ottima soluzione per le chat di gruppo, dove puoi esprimere ogni tipo di emozione rispetto ad un commento senza intasare la conversazione con millediversi.Così, prepariamoci all’arrivo di una marea di nuove ...

