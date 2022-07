Scatto del West Ham per Scamacca, superato il Psg? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gianluca Scamacca sta diventando sempre più umo mercato. Su di lui c’è da tempo il Psg che sembrava in procinto di chiudere, ma nelle ultime ore si è registrato lo Scatto del West Ham, pronto a beffare i francesi con una offerta più alta. Scatto del West Ham per Scamacca: qual è la situazione? Gli Hammers potrebbero beffare il Psg mettendo sul piatto 40 milioni di euro per il Sassuolo, avvicinandosi ai 50 richiesti dal club emiliano. Da Parigi trapela che non c’è intenzione di rilanciare e di rimanere fermi alla lora offerta iniziale, ovvero 30 milioni più bonus. Per do più, sembra che si stia virando su altri profili, ad esempio Hugo Ekitike, classe 2022 del Reims, più facilmente raggiungibile per ingaggio e costo del cartellino. Tra ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022) Gianlucasta diventando sempre più umo mercato. Su di lui c’è da tempo ilche sembrava in procinto di chiudere, ma nelle ultime ore si è registrato lodelHam, pronto a beffare i francesi con una offerta più alta.delHam per: qual è la situazione? Gli Hammers potrebbero beffare ilmettendo sul piatto 40 milioni di euro per il Sassuolo, avvicinandosi ai 50 richiesti dal club emiliano. Da Parigi trapela che non c’è intenzione di rilanciare e di rimanere fermi alla lora offerta iniziale, ovvero 30 milioni più bonus. Per do più, sembra che si stia virando su altri profili, ad esempio Hugo Ekitike, classe 2022 del Reims, più facilmente raggiungibile per ingaggio e costo del cartellino. Tra ...

