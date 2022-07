Monza-Lugano II 4-0: tabellino e marcatori amichevole 2022 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il tabellino e i marcatori di Monza-Lugano II 4-0, prima vittoria del club lombardo in questo precampionato 2022. I ragazzi di Stroppa chiudono il primo tempo sull’1-0 con gol di Birindelli e poi dilagano nel secondo grazie alla tripletta di Colpani. Prossimo appuntamento tra sette giorni, contro il Piacenza. LA CRONACA RIVIVI IL LIVE Monza – Lugano II 4-0 marcatori: 31? Birindelli, 51?, 66? e 79? Colpani Monza 1°t: Cragno; Marrone, Ranocchia, Carboni, Birindelli; Ciurria, Barberis, Machin; D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa Monza 2°t: Di Gregorio, Antov, Paletta, Caldirola, Bettella, Sampirisi, Scozzarella (dal 75? la Torre), Siatounis, Donati, Colpani, Valoti. Allenatore: ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ile idiII 4-0, prima vittoria del club lombardo in questo precampionato. I ragazzi di Stroppa chiudono il primo tempo sull’1-0 con gol di Birindelli e poi dilagano nel secondo grazie alla tripletta di Colpani. Prossimo appuntamento tra sette giorni, contro il Piacenza. LA CRONACA RIVIVI IL LIVEII 4-0: 31? Birindelli, 51?, 66? e 79? Colpani1°t: Cragno; Marrone, Ranocchia, Carboni, Birindelli; Ciurria, Barberis, Machin; D’Alessandro, Vignato, Gytkjaer. Allenatore: Stroppa2°t: Di Gregorio, Antov, Paletta, Caldirola, Bettella, Sampirisi, Scozzarella (dal 75? la Torre), Siatounis, Donati, Colpani, Valoti. Allenatore: ...

