Mohamed Farah | l' incredibile storia del campione dell' atletica

(Di mercoledì 13 luglio 2022) - Per la prima volta ha raccontato la sua avventura da bambino. Entrato nel Regno Unito illegalmente con identità e documenti falsi e costretto a lavorare come domestico a soli 9 ...

Pubblicità

Brazz0 : 'L'unica cosa che potevo fare per allontanarmi dalla situazione che vivevo era uscire e correre.' Il campione olim… - oggieridomani : Il britannico Mohamed Farah, quattro volte campione olimpico di corsa a media e lunga distanza, ha ammesso che all'… - sgavdio : Devastante Mo Farah alla BBC: 'Sono stato portato nel Regno Unito illegalmente con il nome di un altro bambino chiamato Mohamed Farah'. -

- Per la prima volta ha raccontato la sua avventura da bambino. Entrato nel Regno Unito illegalmente con identità e documenti falsi e costretto a lavorare come domestico a soli 9 ...Gli vengono dati dei documenti falsi: c'è la sua foto e un nome nuovo,. Ma arrivati a Hounslow, a ovest di Londra, nella casa della misteriosa accompagnatrice comincia il suo calvario. '...Mohamed Farah è tornato a parlare dopo le dichiarazioni shock di ieri. Il pluri Campione Olimpico e del Mondo di 5000 e 10000 metri aveva infatti confessato di essere entrato in Gran Bretagna con docu ...Un gesto coraggioso quello dell’atleta e il più grande podista britannico di sempre Mo Farah che in un documentario dedicato alla sua vita ha raccontato al mondo le sue vere origini. “Molte persone mi ...