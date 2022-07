(Di mercoledì 13 luglio 2022) “Credo di poter dire di essere una delle poche persone a cui nella mia vita manchi poco o niente per essere felice. Ho realizzato dei sogni e delle cose che mai avrei pensato si potessero avverare, e sonota dove mai avrei pensato. Quindi sto solo aspettando che arrivi il meglio del meglio”. È al L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

Novella 2000

Nel cast fra gli altri anche Valentina De Simone,, Francesca Brusca Pasqué e Giovanni Pollastri. Il Film sarà in post - produzione, in attesa di vederlo nelle sale cinematografiche ...... impegnato nell'organizzazione a fianco dell'associazione Piazza Viva della presidentessa... Stefano Mura (preparatore portieri), Ida Micheletti (accompagnatore ufficiale), Maura(... Ilaria Marchiori: quando la felicità arriva a 40 anni Terminate a Milano le riprese del Film “LA CELLA” per la regia del Bergamasco Roger Fratter, altra produzione Adamantis Cinematografica S.r.l un Noir a tinte forti. Nel cast l’attore Emanuele Carlo Os ...