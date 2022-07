Gigi D’Alessio sulla fidanzata Denise | ‘Mi ha regalato la felicità’

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Mentreaccoglie suo figlio Luca, noto come LDA, sul palco in piazza del Plebiscito a Napoli, per cantare con lui, in prima fila in platea una spettatrice molto speciale scatta la foto dell’incontro e la posta sui social con un cuore blu, segno di amore e vicinanza. La spettatrice èEsposito, compagna L'articolo proviene da Novella 2000.