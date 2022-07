Da Neuro Covid a riduzione danno, esperti Neuromed-Mohre a confronto (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dal Neuro Covid agli stili di vita utili a proteggere il cervello sempre più ‘sotto attacco’, fino alle politiche di riduzione del danno ormai consolidate nel settore delle dipendenze, ma che si stanno facendo strada in molti altri campi tra cui quello ambientale e il tabagismo. Sono i temi protagonisti del convegno congiunto ‘Mohre X Neuromed’, che mette a confronto gli esperti in Neurologia e Neuroscienze dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia) e il board scientifico del Mohre, l’Osservatorio mediterraneo per la riduzione del rischio in medicina. “Di fronte alle minacce ambientali, alle predisposizioni genetiche e al decadimento fisiologico dato ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dalagli stili di vita utili a proteggere il cervello sempre più ‘sotto attacco’, fino alle politiche didelormai consolidate nel settore delle dipendenze, ma che si stanno facendo strada in molti altri campi tra cui quello ambientale e il tabagismo. Sono i temi protagonisti del convegno congiunto ‘med’, che mette agliinlogia escienze dell’Irccsmed di Pozzilli (Isernia) e il board scientifico del, l’Osservatorio mediterraneo per ladel rischio in medicina. “Di fronte alle minacce ambientali, alle predisposizioni genetiche e al decadimento fisiologico dato ...

