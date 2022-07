Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il dipartimento di Giustizia americano ha annunciato la creazione di una task-force per tutelare il diritto delle d… - Tg3web : La Casa Bianca dichiara guerra alla Corte suprema degli Stati Uniti sull'aborto. Il presidente Biden ha firmato un… - Agenzia_Ansa : 'La decisione della Corte Suprema è stata terribile e totalmente sbagliata'. Lo ha ribadito il presidente americano… - fisco24_info : Casa Bianca, inflazione a giugno molto elevata: Attesa per i dati, analisti prevedono aumento all'8,8% - notariot1 : @sunrisesrose @flaviafratello ...già che c'era, poteva fa' pure il “mic drop” (pure 'sta burinata di copiare le cen… -

RaiNews

Lasi attende un'inflazione "molto elevata" in giugno. Lo ha ribadito la portavoce Karine Jean - Pierre riferendosi all'atteso dato sui prezzi al consumo che sarà diffuso alle 14.30 ora ...Camiciagriffata Avio e appiccicata alla pelle, Colao è il primo ministro italiano che si è ... ma si capisce subito - allora come oggi - che ci si trova indei francesi che vanno ... La Casa Bianca prepara un piano da 40 miliardi di dollari per il lavoro (ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - La Casa Bianca si attende un'inflazione 'molto elevata' in giugno. Lo ha ribadito la portavoce Karine ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 lug - La Casa Bianca si attende un'inflazione "molto alta" a giugno negli Stati Uniti. Lo ha annunciato la Casa Bianca poche ore prima della pubblicazione del ...