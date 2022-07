West Ham a tutta su Scamacca | offerti 40 milioni

(Di martedì 12 luglio 2022) Possibile colpo di scena che potrebbe cambiare il futuro di Gianluca. Il talento del Sassuolo infatti sembrava destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain ma, a sorpresa, la carriera dell’attaccante potrebbe proseguire in Premier League. Sul classe ’99 infatti è piombato ilHam, che sembra aver individuato nel talento romano la nuova punta di diamante per l’attacco degli Hummers. Gli inglesi infatti hanno presentato al Sassuolo un’offerta da 40di euro per il cartellino di, superando dunque la proposta del PSG. I francesi sono ancora fermi ad un’offerta da 30più bonus. Attualmente Sassuolo eHam stanno discutendo sui bonus e, a breve, potrebbe arrivare l’intesa che porterebbein Inghilterra. Fermento ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, anche il #WestHam su #Scamacca: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Sassuolo, le cifre della prima offerta del #WestHam - Eurosport_IT : ???? West Ham su Scamacca ???? Milan, occhi su Diallo (PSG) ???? Monza scatenato: arriva anche Villar #calciomercato - Delu90Inter : @sergiogali5 @6sempretu_alexo @marifcinter Ha 23 anni. Basta una stagione buona che subito le big ti mettono gli oc… - g_mastromarchi : RT @marifcinter: #Scamacca ad un passo dal West Ham per 40 mln + 7 di bonus. Mancano ultimi dettagli ma c'è l'accordo sulla cifra tra i clu… -

Come scrive Eurosport , sembra che ilUnited , squadra di Londra dalle grandi ambizioni, abbia messo gli occhi su Scamacca , autore di una grande stagione in Serie A . L'offerta degli ...Scamacca sempre più vicino alGianluca Scamacca si avvicina sempre di più al. Il club londinese ha offerto 48 milioni di euro (bonus inclusi) al Sassuolo per l'attaccante, superando ...CALCIOMERCATO - Il West Ham irrompe su Scamacca: offerta da 40 milioni più 7 di bonus. Il Monza ha in pugno Villar della Roma. Diallo idea per la difesa del Milan. Giulio Maggiore si accasa al Torino.