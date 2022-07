Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 20:30 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio apriamo con un incidente sulla Roma-fiumicino Disagi con coda all’altezza del viadotto della Magliana in direzione Colombo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti da Ostiense Appia entra in interna rallentamenti tra Nomentana e la A24 Roma Teramo è più avanti tra Prenestina e Appia a nord sulla Flaminia si sta in coda nelle due direzioni fa tangenziale e via dei due punti Passiamo al trasporto pubblico astrale è subentrata ad Atac nella gestione delle ferrovie MetRomare Roma Lido e Roma Viterbo mentre Cotral assunto la gestione del servizio sulle stesse linee ricordiamo inoltre che proseguirà il servizio delle linee S la S ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente sulla-fiumicino Disagi con coda all’altezza del viadotto della Magliana in direzione Colombo sul Raccordo Anulare in esterna code a tratti da Ostiense Appia entra in interna rallentamenti tra Nomentana e la A24Teramo è più avanti tra Prenestina e Appia a nord sulla Flaminia si sta in coda nelle due direzioni fa tangenziale e via dei due punti Passiamo al trasporto pubblico astrale è subentrata ad Atac nella gestione delle ferrovie MetreLido eViterbo mentre Cotral assunto la gestione del servizio sulle stesse linee ricordiamo inoltre che proseguirà il servizio delle linee S la S ...

