Tennis, Roger Federer: “Se non sei più competitivo allora è meglio smettere” (Di martedì 12 luglio 2022) Lo abbiamo visto pochi giorni fa in quel di Wimbledon con l’idea di tornare a giocare sull’erba londinese e tutti i tifosi ad attenderlo. Ora però, a mente fredda, sembrano essere cambiate le sensazioni di Roger Federer, fermo per infortunio almeno fino alla prossima Laver Cup di settembre, con dubbi ancora concreti sulla sua partecipazione. L’elvetico è stato intervistato dal media olandese Algemeen Dablad: “Se non sei più competitivo, allora è meglio smettere. Non credo di aver bisogno del Tennis. Per essere felice mi bastano le piccole cose, le piccole conquiste di mio figlio, i buoni voti di mia figlia…”. Prosegue: “Il Tennis fa parte della mia vita, ma la mia identità non si riduce unicamente a questo. Voglio avere e continuare ad avere successo, ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Lo abbiamo visto pochi giorni fa in quel di Wimbledon con l’idea di tornare a giocare sull’erba londinese e tutti i tifosi ad attenderlo. Ora però, a mente fredda, sembrano essere cambiate le sensazioni di, fermo per infortunio almeno fino alla prossima Laver Cup di settembre, con dubbi ancora concreti sulla sua partecipazione. L’elvetico è stato intervistato dal media olandese Algemeen Dablad: “Se non sei più. Non credo di aver bisogno del. Per essere felice mi bastano le piccole cose, le piccole conquiste di mio figlio, i buoni voti di mia figlia…”. Prosegue: “Ilfa parte della mia vita, ma la mia identità non si riduce unicamente a questo. Voglio avere e continuare ad avere successo, ...

