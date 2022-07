Quando esce Stranger Things 5? I tempi di attesa non saranno brevi (Di martedì 12 luglio 2022) Completata la visione del Volume 2 del quarto capitolo, la domanda che tutti si stanno ponendo è la seguente: Quando esce Stranger Things 5? A differenza delle altre volte, in cui la finestra d’uscita era stata imprevedibile (anche a causa del Covid), l’uscita della quinta e ultima stagione della serie evento Netflix non dovrebbe riservare grosse sorprese. Riguardo a ciò, alcuni attori che compongono il cast della serie televisiva hanno confermato che l’inizio delle nuove riprese è fissato per il mese di gennaio del prossimo anno (2023). Questo dato, unito a quanto accaduto nel corso delle precedenti stagioni, ci aiuta a fare una previsione realistica sulla data di uscita del capitolo finale di Stranger Things. Quando esce Stranger ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 12 luglio 2022) Completata la visione del Volume 2 del quarto capitolo, la domanda che tutti si stanno ponendo è la seguente:5? A differenza delle altre volte, in cui la finestra d’uscita era stata imprevedibile (anche a causa del Covid), l’uscita della quinta e ultima stagione della serie evento Netflix non dovrebbe riservare grosse sorprese. Riguardo a ciò, alcuni attori che compongono il cast della serie televisiva hanno confermato che l’inizio delle nuove riprese è fissato per il mese di gennaio del prossimo anno (2023). Questo dato, unito a quanto accaduto nel corso delle precedenti stagioni, ci aiuta a fare una previsione realistica sulla data di uscita del capitolo finale di...

