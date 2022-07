Monza, Ranocchia: «Trattativa chiusa in pochi giorni. Ora lavoreremo sodo» (Di martedì 12 luglio 2022) Andrea Ranocchia, difensore del Monza, ha parlato del suo approdo tra le fila del club brianzolo: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN ha parlato Andrea Ranocchia, nuovo difensore del Monza. SENSAZIONI – «Passare dal nerazzurro al biancorosso è un po’ strano, dopo un po’ di anni mi ci devo abituare. Dobbiamo lavorare sodo ora, sarà un anno lungo». Trattativa – «E’ iniziata appena quindici giorni fa, è stato fatto tutti in pochi giorni, è stato veloce e senza intoppi, abbiamo trovato subito un accordo e sono qui. Sensi è un bravo ragazzo, un ottimo elemento. Speriamo sia un buon anno per lui e di conseguenza per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Andrea, difensore del, ha parlato del suo approdo tra le fila del club brianzolo: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN ha parlato Andrea, nuovo difensore del. SENSAZIONI – «Passare dal nerazzurro al biancorosso è un po’ strano, dopo un po’ di anni mi ci devo abituare. Dobbiamo lavorareora, sarà un anno lungo».– «E’ iniziata appena quindicifa, è stato fatto tutti in, è stato veloce e senza intoppi, abbiamo trovato subito un accordo e sono qui. Sensi è un bravo ragazzo, un ottimo elemento. Speriamo sia un buon anno per lui e di conseguenza per la squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

