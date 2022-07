Marilyn Monroe "non possedeva abbastanza soldi per un funerale adeguato" quando è morta (Di martedì 12 luglio 2022) L'autrice del bestseller su Marilyn Monroe che ha ispirato il film Blonde, Joyce Carol Oates, ha rivelato che Marilyn Monroe è morta in povertà. La tragica esistenza di Marilyn Monroe arriverà sul grande schermo nel film Netflix Blonde, diretto da Andrew Dominik. Commentando il progetto, l'autrice del libro a cui il film si ispira, Joyce Carol Oates, ha rivelato che all'epoca della sua morte, Marilyn non possedeva abbastanza soldi per un funerale adeguato. Joyce Carol Oates, 84 anni, ha commentato l'imminente uscita di Blonde durante un'ospitata al Neuchâtel International Fantastic Film Festival in Svizzera la scorsa settimana, parlando della carriera dell'iconica star ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022) L'autrice del bestseller suche ha ispirato il film Blonde, Joyce Carol Oates, ha rivelato chein povertà. La tragica esistenza diarriverà sul grande schermo nel film Netflix Blonde, diretto da Andrew Dominik. Commentando il progetto, l'autrice del libro a cui il film si ispira, Joyce Carol Oates, ha rivelato che all'epoca della sua morte,nonper un. Joyce Carol Oates, 84 anni, ha commentato l'imminente uscita di Blonde durante un'ospitata al Neuchâtel International Fantastic Film Festival in Svizzera la scorsa settimana, parlando della carriera dell'iconica star ...

Pubblicità

Antdef22 : Per scuotere un cuore che ha sofferto, ci vuole il doppio dell’amore che ha perso. Marilyn Monroe #LAltrove… - Marylin65945896 : Se avessi rispettato tutte le regole, non sarei arrivata da nessuna parte. Marilyn Monroe - joe_catanza : RT @Lucyaglam: Continuo a preferire il bikini ?? perché con il costume intero si rischia un' abbronzatura a macchie . Ah, già, non mi abb… - VegaKasanve : La siempre bella Marilyn Monroe ?? - CarabatIl : @anna_1951 Come mai si dà più importanza a Marilyn Monroe e non a Valeria Marini che è più recente... -