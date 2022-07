M5S: Consiglio nazionale domani mattina, verso astensione a dl aiuti in Senato (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La riunione del Consiglio nazionale M5S dovrebbe tenersi domattina. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all'ex premier. Confermando all'Adnkronos che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dl aiuti in Aula al Senato, voto in programma nella giornata di giovedì. Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - La riunione delM5S dovrebbe tenersi do. La convocazione del presidente, Giuseppe Conte, non è ancora arrivata, ma dovrebbe tenersi alle 8, spiegano fonti vicine all'ex premier. Confermando all'Adnkronos che la linea che sta prevalendo in queste ore è quella di astenersi dal voto di fiducia al dlin Aula al, voto in programma nella giornata di giovedì.

