Koulibaly al Chelsea. Un affare per tutti. A cominciare dal Napoli. Addio al Kapitano che non ha vinto nulla, o quasi (Di martedì 12 luglio 2022) Il calcio mercato del Napoli diventa rovente. Sembra ormai imminente l'Addio di Koulibaly. Nonostante l'offerta di prolungamento contrattuale palesata coram populo dal direttore Giuntoli, Koulibaly sembra aver accettato la proposta del Chelsea. L'accordo tra Koulibaly ed il club londinese, i boatos di calcio mercato sono sempre più insistenti, sembra esser stato raggiunto. Ed anche il Napoli sarebbe pronto a far partire Koulibaly verso Londra intascando il prezzo del cartellino fissato intorno ai quaranta milioni di euro (leggi di più) In materia di calcio mercato tutto quello che si scrive e si afferma vale nel momento in cui si esterna. Tutto può cambiare. Tutto ed il contrario di tutto può accadere nel volgere di pochi secondi. Ma per ...

AlfredoPedulla : #Koulibaly ha accettato offerta #Chelsea: quadriennale (o triennale con opzione) da 8 milioni a stagione più 1 di b… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: il Chelsea ha intenzioni serie per #Koulibaly. Le ultime - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - evilbluebird : RT @86_longo: ?? Koulibaly ha raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea. Kalidou vuole andare a giocare agli ordini di Tuchel. Trattativ… - Cucciolina96251 : RT @CloudMancio: #Koulibaly sempre più vicino al #Chelsea - Come raccontato ieri in diretta da @mirkocalemme il #Napoli potrebbe quindi ten… -