Jovic segna un ‘poker’ all’esordio con la Fiorentina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 12 luglio 2022) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 07/12/2022 Agire alle 20:43 est Nelle sue tre stagioni da madridista, il serbo avevato solo 3 gol L’attaccante ha impiegato ventotto minuti per caricare i quattro gol sul tabellone L’attaccante serbo Lukache giorni fa ha firmato per ildopo aver lasciato tre stagioni incolori con il Real Madrid, questo martedì hato un interonella sua prima partita con la maglia ‘viola’ (viola), in un’amichevole contro Reale Vicenza (7-0)categoria amatoriale. Giovicche ha giocato il secondo tempo e ha vestito la maglia con il numero 21, hato anche i suoi quattro gol nel secondo tempo, in appena ventotto minuti di ...