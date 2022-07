Gazzetta – Milan | Adli | ‘Mi vedrete in più ruoli’ E che duetto con Tonali

(Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 08:07:30 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della: Il francese: “Studio Baggio. Difenderemo lo scudetto”. L’azzurro oggi al lavoro: è tornato in anticipo dalle ferie Dal nostro inviato Marco Fallisi 12 luglio–ELLO (VARESE) La prima impressione non è quella che conta, però magari è quella che canta: e con quella chioma alla Mozart e quel taglio da quinto Beatle, Yacinee Sandropromettono musica rock, da scudetto e Champions. Dopo i Guns N’Roses, che l’altro ieri hanno infiammato San Siro in concerto, tra poco tocca a loro. Sandro ha già scalato la classifica nell’ultimo campionato, scandendo il ritmo delcampione con la costanza di un musicista navigato e gli assoli di un frontman nel finale marchiato dai suoi gol decisivi. Yacine è un ...

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ??IL MIO MILAN SUONA IL ROCK Tutte le #notizie ?? - Gazzetta_it : Adli il virtuoso suona già: “Mi vedrete in più ruoli”. E che duetto con Tonali - Gazzetta_it : Lo scudetto 'sparito' e il marketing che maltratta le tradizioni: l'incredibile autogol #Milan. Il commento di… - diavolisempre : Colonia Milan 3-0. Gazzetta 'Milan lo scudetto è solo un lontano ricordo. la squadra appare priva di idee e gioco.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #DeKetelaere, attese novità in questa settimana - #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers htt… -

La Gazzetta dello Sport

Tra un mese, esattamente 32 giorni, si parte. E, c'è da giurarci, sarà un Ferragosto molto caldo, e non soltanto per questioni atmosferiche. Le squadre si stanno attrezzando per una stagione che più ...... ecco le dichiarazioni di Capello e SacchiFabio Capello e Arrigo Sacchi, a 'Ladello Sport'... E ildove lo mettiamo Lì, a lottare per il titolo. A un patto, però: che dimentichino in ... Origi: "Voglio recuperare per il via della Serie A. Seconda stella Maldini mi ha detto che..." Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan (tra le altre) Fabio Capello ha parlato della situazione che si sta delineando in Serie A dopo la prima parentesi di ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Fabio Capello, ex allenatore di Milan e Juventus tra le altre, parla di Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della Roma, nonchè obiettivo di mercato dei ...