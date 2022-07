ATP Bastad 2022 | Lorenzo Sonego perde all’esordio contro Aslan Karatsev

(Di martedì 12 luglio 2022)esce sconfitto dal primo turno del torneo ATP 250 di, in Svezia. Il torinese deve arrendersi a uno dei giocatori che meno sta attraversando momenti felici al momento, il russo. 6-0 3-6 6-4 il punteggio a suo favore, che gli consentirà di affrontare uno tra il francese Hugo Gaston e il francese Nikoloz Basilashvili. Il primo set ha tutti i crismi della particolarità:cede, pur lottando, il primo turno di servizio e spediscesul 2-0. Il russo, poi, mette a segno un altro break, stavolta a zero, quindi tiene con fatica la battuta e, infine, incamera il 6-0. Il torinese non ne subiva nessuno dal 2019, quando, nelle qualificazioni a Parigi-Bercy, perse il terzo parziale con il padrone di casa Corentin Moutet proprio in ...

Fabio Fognini è stato ripescato come lucky loser nel tabellone principale del torneo 250 di Bastad. Il tennista italiano ha beneficiato del ritiro del francese Arthur Rinderknech. Il ligure era stato eliminato all'ultimo turno delle qualificazioni dallo svizzero Marc - Andrea ...