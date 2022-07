ATP Bastad 2022 | a Fabio Fognini non basta il ripescaggio | Sebastian Baez lo batte in due set

Leggi su oasport

(Di martedì 12 luglio 2022) Finisce, stavolta per davvero, l’ATP 250 diin singolare per. Il ligure, ripescato come lucky loser dopo il forfait del francese Arthur Rinderknech, è stato sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 dall’argentino, testa di serie numero 8 del tabellone svedese. Il sudamericano troverà ora lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, e sarà un confronto particolarmente interessante. Non è unparticolarmente brillante, quello che si presenta in campo, e lo si nota dal fatto che gli errori sono da subito tanti., dal canto suo, non deve fare poi troppo sforzo per rimanere solido e procurarsi il break del 3-1, che però viene recuperato in uno dei momenti buoni del taggiasco. Quest’ultimo, però, è costretto a cedere ...