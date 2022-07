Antico Tiro a Volo: Di Giuseppe vola nel main draw (Di martedì 12 luglio 2022) La tennista romana: "Questo circolo è nel mio cuore". Impresa Turati (bianca): battuta l'australiana Hon. Spettatore d'eccezione in tribuna Matteo Berrettini: "Sto bene, sono pronto per Gstaad" Leggi su federtennis (Di martedì 12 luglio 2022) La tennista romana: "Questo circolo è nel mio cuore". Impresa Turati (bianca): battuta l'australiana Hon. Spettatore d'eccezione in tribuna Matteo Berrettini: "Sto bene, sono pronto per Gstaad"

Pubblicità

livetennisit : Matteo Berrettini al Circolo Antico tiro a Volo: “Sto bene. Pronto per Gstaad” - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Matteo #Berrettini conferma la presenza a Gstaad ???? - sportface2016 : Matteo #Berrettini al Circolo Antico Tiro a Volo: “Sto bene, pronto per l’ATP 250 di Gstaad” - FiorinoLuca : Matteo #Berrettini conferma la presenza a Gstaad ???? - matmosciatti11 : Matteo Berrettini al Circolo Antico Tiro a Volo: “Sto bene, pronto per l’ATP 250 di Gstaad” ?? #Berrettini… -