VIDEO | Roman Reigns torna in un live event e affronta Drew McIntyre

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 luglio 2022)ha recentemente fatto il suo ritorno aidella WWE con una grande vittoria sull’arci-rivaleè attualmente la superstar più protetta della compagnia. Circa due mesi fa, in occasione dello show di Cedar Rapids, ha annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima apparizione in uno spettacolo dal vivo e da allora non ha più lottato ini del genere. Il ritorno Allo show di Sacramento, in California,, però, ha partecipato. Hatoin un match per il WWE Undisputed Universal title. L’incontro si è concluso con la vittoria del Tribal Chief sullo scozzese dopo averlo colpito con una devastante Spear. Di ...