Sonia Bruganelli in lacrime racconta quello che le dice sua figlia Silvia (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ex opinionista del Grande Fratello Vip apre il suo cuore: Sonia Bruganelli, in lacrime racconta cosa le dice sua figlia Silvia Ex opinionista del reality show più seguito di sempre, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli apre il suo cuore e racconta spazi di vita privata che la vedono in compagnia sia figlia Silvia. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ex opinionista del Grande Fratello Vip apre il suo cuore:, incosa lesuaEx opinionista del reality show più seguito di sempre, la moglie di Paolo Bonolis,apre il suo cuore espazi di vita privata che la vedono in compagnia sia. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

RegalinoV : “Preferisco volare con l’aereo privato”. Sonia Bruganelli travolta dalle polemiche - LAURA61775260 : @viviru_vl Vabbe' se fosse come dite voi era meglio che metteva una foto di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis...alme… - _VeronicaG : Channeling my inner Sonia Bruganelli sul jet privato. - glooit : Sonia Bruganelli spacca i social: “Ecco perché preferisco l’aereo privato” leggi su Gloo - TorrenteEugenio : @TorrenteEugenio Menomale che sonia bruganelli e Alfonso signorini sanno leggere i miei messaggi e rispondere visto… -