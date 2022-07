Sampdoria | maxi operazione in chiusura con il Cagliari | i giocatori coinvolti

(Di lunedì 11 luglio 2022): incontro con ilper chiudere lache coinvolge ben quattro calciatori È previsto per questa sera l’incontro, che potrebbe risultare decisivo, traper chiudere unadi mercato che coinvolge quattro. Sul tavolo ci sono i cartellini di Marko Rog, Riccardo Ladinetti, Valerio Verre e Kristoffer Askildsen. Le parti cercheranno di limare gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca. Come riportato da Nicolò Schira, il direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca è già arrivato a Genova per trattare con il vicepresidente blucerchiato Antonio Romei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

