Perché la Rai deve dire grazie ad Angelo Guglielmi (Di lunedì 11 luglio 2022) Impressionante l'incidenza della scomparsa di Angelo Guglielmi con il contemporaneo naufragio della Rai. La sola elencazione dei programmi rivoluzionari e innovativi creati dal mitico direttore di Rai 3, con annessa cascata di effetti collaterali apportati alla crescita politica e alla presa di coscienza del Paese, fa constatare quanto siano precipitati, con pochissime eccezioni, tutti i livelli culturali, sociali e informativi di quello che orgogliosamente si auto definiva il servizio pubblico. Ancora più dirompente l'autolesionismo della Rai che invece di affidare a Guglielmi la guida della prima rete non solo lo epurò, ma fece fuori uno dopo l'altro anche i suoi eredi: uno per tutti Stefano Balassone. Così la rivoluzionaria stagione di Guglielmi si è andata esaurendo e viene ora commemorata assieme ...

